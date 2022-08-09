Співачка Олександра Зарицька постала перед шанувальниками навпроти дзеркала у своїй гримерці та з сюрпризом, який був поруч із нею.

Як повідомляє Politeka.net, солістка українського гурту Kazka Олександра Зарицька активно дає благодійні концерти в Європі та Україні. Співачка зізналася, що була приємно вражена, коли їй у гримерці залишили несподіваний сюрприз. Деталями знаменитість поділилася на своїй сторінці в Інстаграм.

Співачка постала перед шанувальниками навпроти дзеркала у своїй гримерці. На ній був яскравий кардиган та топ. Але артистка хвалилася не своїм образом, а сюрпризом, який чекав на неї перед виступом.

"Всім доброго ранку. Сьогодні ми приїхали на зйомки. Для нас це зараз така рідкість. І я хотіла вам показати чудовий сюрприз, який нам напекла співачка М'ята, дружина Валери. Вона напекла їх для всіх артистів, ну чи тільки для нас. І напекла мені, ось так", - розповіла Олександра Зарицька.

Крім того, артистка показала запечені млинці з повидлом, які лежали на тарілці перед нею.

Варто зазначити, що гурт Kazka був створений у 2017 році українським продюсером Юрієм Нікітіним. Колектив складається з трьох осіб – окрім Олександри Зарицької , учасниками групи є сопілщик Дмитро Мазуряк та мультиінструменталіст Микита Будаш.

Найвідомішою композицією з репертуару гурту є пісня "Плакала".

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