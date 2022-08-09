Певица Александра Зарицкая предстала перед поклонниками напротив зеркала в своей гримерке и с сюрпризом, который находился рядом с ней.

Как сообщает Politeka.net, солистка украинской группы Kazka Александра Зарицкая активно дает благотворительные концерты в Европе и Украине. Певица призналась, что была приятно удивлена, когда ей в гримерке оставили неожиданный сюрприз. Деталями знаменитость поделилась на своей странице в Инстаграм.

Певица предстала перед поклонниками напротив зеркала в своей гримерке. На ней был яскравый кардиган и топ. Но артистка хвасталась не своим образом, а сюрпризом, который ждал ее перед выступлением.

"Всем доброе утро. Сегодня мы приехали на съемки. Для нас это сейчас такая редкость. И я хотела вам показать прекрасный сюрприз, который нам напекла певица Мята, жена Валеры. Она напекла их для всех артистов, ну или только для нас. И напекла мне, вот так", - рассказала Александра Зарицкая.

Кроме того, артистка показала запеченные блинчики с повидлом, которые лежали на тарелке перед ней.

Стоит отметить, что группа Kazka была создана в 2017 году украинским продюсером Юрием Никитиным. Коллектив состоит из трех человек – кроме Александры Зарицкой, участниками группы являются свирельщик Дмитрий Мазуряк и мультиинструменталист Никита Будаш.

Самой известной композицией из репертуара группы является песня "Плакала".

Напомним, что солистка KAZKA Зарицкая после возвращения в Украину впечатлила видом.

Как сообщала Politeka, солистка KAZKA Зарицкая честно показала, как выглядит без ретуши.

Также Politeka писала, что беда настигла солистку KAZKA Зарицкую в аэропорту.