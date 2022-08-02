Як пише Politeka.net , Олександра Зарицька – успішна українська співачка та солістка гурту KAZKA. Зірка, як і інші знаменитості, активно підтримує українців у боротьбі із російськими окупаційними військами. Після початку війни знаменитість почала активно гастролювати, збираючи гроші на допомогу Україні. Зірка й досі перебуває за кордоном, а саме в Італії. Там Сашко напередодні дала ще один концерт на підтримку українців.
Не забуває Зарицька і про Інстаграм, де ділиться із фанами всім цікавим. А цього разу знаменитість поділилася новим сторісом, розповівши про свою проблему.
"Хто забув свій паспорт у готелі, а готель за 100 км від аеропорту", - написала Зарицька.
"Короче, стою прямо біля входу, чекаю на таксиста, який привезе мені мій паспорт. Літак через 30 хвилин рівно. Ваші ставки. Я встигаю на літак чи не встигаю?", - розповіла Зарицька.
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"Саша встигне на літак?", - Запитала Олександра.
"Дякую всім за вашу віру в мене. Найкращі", - написала Саша наступної сторі, коли вже піднімалася на літак, а отже таксист встиг.
Нагадаємо, Солістка KAZKA Зарицька з Дорофєєвою показали, як репетирують виступ
А ще Politeka повідомляла, що солістка KAZKA Зарицька прикрила обличчя окулярами, розповівши, що сталося
Також Politeka писала, що Зарицька із KAZKA познайомилася з крашем українських жінок Віталієм Кімом.