Як пише Politeka.net , Олександра Зарицька – успішна українська співачка та солістка гурту KAZKA. Зірка, як і інші знаменитості, активно підтримує українців у боротьбі із російськими окупаційними військами. Після початку війни знаменитість почала активно гастролювати, збираючи гроші на допомогу Україні. Зірка й досі перебуває за кордоном, а саме в Італії. Там Сашко напередодні дала ще один концерт на підтримку українців.

Не забуває Зарицька і про Інстаграм, де ділиться із фанами всім цікавим. А цього разу знаменитість поділилася новим сторісом, розповівши про свою проблему.

"Хто забув свій паспорт у готелі, а готель за 100 км від аеропорту", - написала Зарицька.

"Короче, стою прямо біля входу, чекаю на таксиста, який привезе мені мій паспорт. Літак через 30 хвилин рівно. Ваші ставки. Я встигаю на літак чи не встигаю?", - розповіла Зарицька.

"Саша встигне на літак?", - Запитала Олександра.

"Дякую всім за вашу віру в мене. Найкращі", - написала Саша наступної сторі, коли вже піднімалася на літак, а отже таксист встиг.

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А ще Politeka повідомляла, що солістка KAZKA Зарицька прикрила обличчя окулярами, розповівши, що сталося

Також Politeka писала, що Зарицька із KAZKA познайомилася з крашем українських жінок Віталієм Кімом.



