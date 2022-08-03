Як пише Politeka.net , Олександра Зарицька - відома українська співачка та солістка гурту KAZKA. Зірка, як і інші знаменитості, підтримала українців у боротьбі із російськими окупаційними військами. Знаменитість після початку війни виїхала з України та постійно дає благодійні концерти, збираючи гроші на підтримку України. Не забуває Олександра і про Інстаграм, де ділиться із фанами найцікавішим.
А цього разу Саша поділилася селфі, позуючи перед дзеркалом. Зірка зробила легкий мейк – підфарбувала губи та поклала брови. При цьому мейк Зарицька не використала, демонструючи справжню зовнішність.
Повідомлялося, що Зарицька поділилася новим сторісом, розповівши про свою проблему.
"Хто забув свій паспорт у готелі, а готель за 100 км від аеропорту", - написала Зарицька.
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"Короче, стою прямо біля входу, чекаю на таксиста, який привезе мені мій паспорт. Літак через 30 хвилин рівно. Ваші ставки. Я встигаю на літак чи не встигаю?", - розповіла Зарицька.
Нагадаємо, Зарицька з KAZKA показала, як запалювала перед багатотисячною публікою
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