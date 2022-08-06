Як пише Politeka.net , Олександра Зарицька - відома українська співачка та солістка гурту KAZKA. Зірка після початку війни активно зайнялася гастролями, виступаючи на благодійних концертах на підтримку українців. А нещодавно Зарицька мало не запізнилася на літак в Італії. Справа в тому, що зірка приїхала в аеропорт і виявила, що документи забула в готелі, який знаходився за 100 км від неї. Але співачці вдалося встигнути на літак незважаючи ні на що.

Не забуває Олександра про Інстаграм, де ділиться з фанами всім цікавим. А цього разу Зарицька поділилася сторіс після повернення в Україну. Зірка їхала в автомобілі, демонструючи стильний образ із капелюшком.

Повідомлялося, що Солістка Kazka Зарицька чесно показала, як виглядає без ретуші.

А цього разу Саша поділилася селфі, позуючи перед дзеркалом. Зірка зробила легкий мейк – підфарбувала губи та поклала брови. При цьому мейк Зарицька не використала, демонструючи справжню зовнішність.

Нагадаємо, солістка KAZKA Зарицька прикрила обличчя окулярами, розповівши, що сталося

Також Politeka писала, що Зарицька із KAZKA познайомилася з крашем українських жінок Віталієм Кімом.

А ще Politeka повідомляла, що солістка KAZKA Зарицька з Дорофєєвою показали, як репетирують виступ