Популярний український телеведучий Григорій Решетник, який був ведучим шоу "Холостяк" та "Холостячка", часто ділиться із шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу шоумен виклав у мікроблозі чарівне фото із дружиною Крістіною та розповів, як сильно її любить.

На новій фотографії Григорій та Христина відбиті на вулиці серед густої зелені. Перед камерою телеведучий з'явився у джинсах, білій сорочці та чорному піджаку, він притискається до дружини та мило посміхається. Христина ж позує з гарним букетом квітів, на ній яскрава жовта сукня з мереживом, яка гарно підкреслила струнку фігуру.

У підписі до публікації Решетник написав: "У житті важливо знайти не лише себе, а й свою другу половину. Саме тоді життя набуває сенсу. Люблю тебе, моя україночка". Шанувальники відразу почали коментувати нове фото телеведучого з його коханою: "Прекрасні", "Дуже красива пара", "Які ж ви красиві", "Прекрасна пара", "Бережіть один одного", "Краса якась", "Дуже красива пара, будьте щасливі", "Ви дуже красиві!", "Неймовірно прекрасні", "Ну дуже красиві, а головне щасливі разом!"

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