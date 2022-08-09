Популярна українська співачка та колишня солістка гурту "НеАнгели" Слава Камінська, яка з початку війни разом із дітьми переїхала жити до Нідерландів, часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так цього разу зірка здивувала кадром і натякнула на повернення в Україну.

На новій фотографії Слава зняла себе у дзеркало у просторому коридорі біля ліфтів. Перед камерою співачка з'явилася у стильному образі – темних джинсах та короткому яскраво-зеленому топі, поверх якого накинула білу сорочку. Волосся артистки розпущене та недбало укладене, а на обличчі легкий макіяж і серйозний вигляд. У геолокації до фото вона вказала Київ, тож, схоже, зірка вперше за довгі місяці повернулася до України.

У підписі до публікації Камінська написала: "Я люблю тебе, Києве". Шанувальники відразу почали коментувати нову публікацію співачки: "Краса", "Традиційно прекрасне фото", "Стиляга", "Не думала, що так буду рада бачити знову фотки з серії #укуста. Начебто нормальне життя повернулося", "Радий бачити це фото. Хоч і без вазону", "Якби ще українською", "З поверненням".

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