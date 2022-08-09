Популярный украинский телеведущий Григорий Решетник, который был ведущим шоу "Холостяк" и "Холостячка", часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз шоумен выложил в микроблоге очаровательное фото с женой Кристиной и рассказал, как сильно ее любит.

На новой фотографии Григорий и Кристина запечатлены на улице среди густой зелени. Перед камерой телеведущий появился в джинсах, белой рубашке и черном пиджаке, он прижимается к жене и мило улыбается. Кристина же позирует с красивым букетом цветов, на ней яркое желтое платье с кружевом, которое красиво подчеркнуло стройную фигуру.

В подписи к публикации Решетник написал: "В жизни важно найти не только себя, но и свою вторую половину. Именно тогда жизнь приобретает смысл. Люблю тебя, моя украиночка". Поклонники тут же принялись комментировать новое фото телеведущего с его любимой: "Прекрасные", "Очень красивая пара", "Какие же вы красивые", "Прекрасная пара", "Берегите друг друга", "Красота какая", "Очень красивая пара, будьте счастливы", "Вы очень красивые!", "Невероятно прекрасны", "Ну очень красивые, а главное счастливы вместе!".

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