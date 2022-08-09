Популярна українська співачка Джамала, яка з початку війни забрала дітей за кордон і почала активно гастролювати з благодійними концертами на підтримку України, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу артистка поділилася фото та відео, на яких показала, як готується до участі у "Танцях із зірками" у Польщі.

Як виявилося, українська співачка та зірка Євробачення стала учасницею польської адаптації відомого танцювального проекту, а її партнером став молодий красень-хореограф Jacek Jeschke. До речі, Джамала раніше була учасницею українських "Танців із зірками", тож досвід у танцях у неї вже є, як і всі шанси на перемогу у польському проекті.

У підписі до публікації Джамала написала: "У ритмі квікстепу вже готуємося до першого ефіру польського проекту "Танці із зірками". Залишилося до нього кілька тижнів. Настрій – бойовий, @jacekjeschke – вже як рідний. Відкриваю третій подих і готовий до будь-яких викликів. Дякую всім з України та Польщі за слова підтримки, це правда додає сил".

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