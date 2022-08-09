Популярний український телеведучий, який був ведучим шоу "Маска" Володимир Остапчук, який від початку війни залишається в Україні та активно допомагає, приєднався ще й до Культурного Десанту. У своєму Instagram він розповів, що в рамках цього проекту побував на передовій та побачив війну поблизу.

Судячи з фотографій, Володимир зустрівся та виступав для українських захисників. Схоже, вони чудово провели час та отримали багато позитивних емоцій. Після цієї зустрічі Остапчук розповів, що наша перемога прийде тоді, коли переможе не хтось, а кожен.

"Кожен переможе себе, страх, лінощі, безвідповідальність і колишні чвари. На своєму маленькому чи великому фронті. У Києві, Варшаві чи Лісабоні. Буде важко, ще якийсь час, але погляньте в очі наших захисників прямо зараз... Вони світлі, чисті і вмотивовані. Ми не маємо права підвести ЇХ І СЕБЕ. PS. Був на позиціях ЗСУ у складі Культурного Десанту. Бачив війну поблизу, а НАШУ ПЕРЕМОГУ - в упор. Сміялися, обіймалися, стискали руки від люті, відкривали серця і ще раз переконалися - УКРАЇНА ЦЕ КОЖНЕН З НАС", - поділився своїми емоціями Остапчук.

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