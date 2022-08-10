Знаменита співачка, актриса та з недавніх пір власниця своєї лінійки косметики Дженніфер Лопес все частіше викликає подив яскравими образами на публіці.

53-річна Лопес намагається підібрати для кожного виходу у світ трендовий образ, щоб продемонструвати фігуру з найкращого боку. Однак нерідко знаменитість вражає надмірно строкатими образами в квітчастих костюмах, міні чи маленьких лосинах.

Цього разу Дженніфер Лопес потрапила до об'єктивів папараці після того, як приїхала до танцювальної студії, де вона відпрацьовує номери. Перед камерами артистка з'явилася в стильному і явно в молодіжному вбранні у химерне забарвлення.

Вона вибрала спортивний костюм від відомого бренду Ralph Lauren, доповнила образ світлими кросівками Nike. Не обійшлася Лопес без прикрас, дорогої сумки та сонцезахисних окулярів. Волосся Дженніфер Лопес поклала в тугий гладкий хвіст. Варто зазначити, що після весілля зірка всіляко намагається здаватися молодшою.

«Яскраво, аж сліпить» – пишуть у мережі під різними кадрами.

Зазначимо, Лопес одразу після початку війни в Україні виступила на підтримку українців, опублікувавши відповідний сторіс у своєму блозі. На цьому солідарність із українцями Лопес не закінчилася.

Адже стало відомо, що співачка виступила на благодійному концерті на підтримку України, що відбувся в Італії. Про це повідомили на сторінці ЖВЛ в Інстаграм.

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