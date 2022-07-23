Через два дня знаменитой исполнительнице Дженнифер Лопес исполняется 53 года, поэтому она продолжает показывать в социальных сетях, насколько молодо выглядит. Одным из достижений Лопес также является собственный бренд косметики, который звезда продолжает усердно продвигать.

Специально перед праздником Лопес устроила весьма экстравагантную фотосессию в маленьком черном боди, более похожим на весьма открытый купальник с огромными вырезами. Как и всегда, Лопес сделала акцент на своей загорелой фигуре, подтянутой форме и коже без морщин.

Яркий макияж, накладные локоны и правильно подобранные тона заметно омолодили Дженнифер:

«Я не могу дождаться; У Дженнифер скоро день рождения😍😍; Так взволнована!💖; Не могу дождаться; я не могу ждать 😍; Мисс Аффлек убивает; Наконец-то накрасили тело!!; идет… Сила Любви😍; Похоже на полный уход за телом !! 😍; Красивая кукла, благослови бог; Да, это твоя королева дня рождения ❤️; самая горячая женщина в этом мире».

Также недавно в сети появились кадры с Лопес в мрачном образе после свадьбы. Примечательно, что в реальной жизни она предпочитает делать акцент на формы по минимуму.

Напомним, Жену Решетника упрекнули за веселье во время войны, она ответила: "Не нужно всех ровнять под себя".

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