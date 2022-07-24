Всего несколько дней назад Лопес тайно сыграла свадьбу с Беном Аффлеком в ночной часовне в Лас-Вегасе без лишних свидетелей и камер. Только после церемонии, котрая была к тому же и с другими парами, артисты поделились в Инстаграм своим счастьем.
А вчера вечером стало известно, что звезды взяли с собой на медовый месяц еще и детей от предыдущих отношений. Это не мешает им хорошо проводить время и веселиться в Париже, а также активно посещать местные рестораны и брендовые магазины.
После прогулки с детьми, пара успела засветиться в роскошном ресторане в Париже.
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Также мы писали, до этого Лопес приняла участие в рекламной съемке своей косметики для лица и тела. Она сделала акцент на своей загорелой фигуре, подтянутой форме и коже без морщин.
"Мисс Аффлек убивает; Наконец-то накрасили тело!!; идет… Сила Любви😍; Похоже на полный уход за телом !! 😍; Красивая кукла, благослови бог; Да, это твоя королева дня рождения ❤️; самая горячая женщина в этом мире".
Напомним, беда случилась с победителем "Голос країни" Лазановским, без "скорой" не обошлось.
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