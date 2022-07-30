Как известно, до медового месяца Лопес успела заранее отснять интересные кадры для рекламы своего бренда косметики. Сейчас артистка отдыхает в Париже с Беном Аффлеком и детьми, празднуя долгожданную свадьбу. А фанаты обсуждают лучшие образы исполнительницы.

Причем остальными кадрами Лопес засмущала фанатов, которые не ожидали таких смелых образов. Ради рекламы своего бренда косметики артистка пошла на дерзкий шаг - устроила съемку в маленьких боди, купальниках и даже вообще без них похвасталась фигурой и подтянутой кожей.

Многие изумляются цветущим видом 53-летней Лопес, которая только отпраздновала день рождения:

«Совершенная смелость; интересный поступок; меня это радует; похоже, следует больше трудиться чтоб быть как она; я в ее возрасте бы рассыпалась; мне кажется ее труд потрясающий❤; она правильно работала; все смотрят на тело» - пишут в сети.

А недавно суперзвезду опять подловили возле пятизвездочного отеля в центре Парижа вместе с детьми и возлюбленным супругом. Пара, похоже, все время уделяет прогулкам с пользой для себя.

«Прощаясь с Парижем. Дженнифер заметили с интересными аксессуарами и редкой сумкой для пикника @hermes Kelly стоимостью от 60 000 до 90 000 долларов при перепродаже» - сказано в подписи.

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