Знаменитая певица, актриса и с недавних пор владелица своей линейки косметики Дженнифер Лопес все чаще вызывает удивление яркими образами на публике.

53-летняя Лопес старается подобрать для каждого выхода в свет трендовый образ, чтобы продемонстрировать фигуру с лучшей стороны. Однако нередко знаменитость поражает излишне пестрыми образами в цветастых костюмах, мини или маленьких лосинах.

В этот раз Дженнифер Лопес попала в объективы папарацци после того, как приехала в танцевальную студию, где она отрабатывает номера. Перед камерами артистка появилась в стильном и явно в молодежном наряде в причудливую расцветку.

Она выбрала спортивный костюм от известного бренда Ralph Lauren, дополнила образ светлыми кроссовками Nike. Не обошлась Лопес без украшений, дорогой сумки и солнцезащитных очков. Волосы Дженнифер Лопес уложила в тугой гладкий хвост. Стоит отметить, что после свадьбы звезда всячески пытается казаться моложе.

«Ярко, аж слепит» - пишут в сети под разными кадрами.

Отметим, Лопес сразу после начала войны в Украине выступила в поддержку украинцев, опубликовав соответствующий сторис в своем блоге. На этом солидарность с украинцами Лопес не закончилась.

Ведь стало известно, что певица выступила на благотворительном концерте в поддержку Украины, который прошел в Италии. Об этом сообщили на страничке "ЖВЛ" в Инстаграм.

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