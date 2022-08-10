53-летняя Лопес старается подобрать для каждого выхода в свет трендовый образ, чтобы продемонстрировать фигуру с лучшей стороны. Однако нередко знаменитость поражает излишне пестрыми образами в цветастых костюмах, мини или маленьких лосинах.
В этот раз Дженнифер Лопес попала в объективы папарацци после того, как приехала в танцевальную студию, где она отрабатывает номера. Перед камерами артистка появилась в стильном и явно в молодежном наряде в причудливую расцветку.
Она выбрала спортивный костюм от известного бренда Ralph Lauren, дополнила образ светлыми кроссовками Nike. Не обошлась Лопес без украшений, дорогой сумки и солнцезащитных очков. Волосы Дженнифер Лопес уложила в тугой гладкий хвост. Стоит отметить, что после свадьбы звезда всячески пытается казаться моложе.
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Отметим, Лопес сразу после начала войны в Украине выступила в поддержку украинцев, опубликовав соответствующий сторис в своем блоге. На этом солидарность с украинцами Лопес не закончилась.
Ведь стало известно, что певица выступила на благотворительном концерте в поддержку Украины, который прошел в Италии. Об этом сообщили на страничке "ЖВЛ" в Инстаграм.
Напомним, 53-летняя Лопес пленила загорелой фигурой в экстремально открытом купальнике
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