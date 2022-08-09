Популярний український телеведучий, блогер та екс-зірка шоу "Орел і Решка" Андрій Бедняков порівняв росію зі своїм сусідом-наркоманом із Маріуполя

Андрій Бідняков народився і виріс у Маріуполі, який зараз захоплено російською армією. Телеведучий тяжко переживає окупацію рідного міста і щоразу в соцмережах торкається теми життя в багатостраждальному Маріуполі.

Нині Бідняков згадав свого неадекватного сусіда, який дивно поводився і постійно набридав іншим мешканцям. До війни ведучий вважав його найгіршим сусідом, але виявилося, що росіяни набагато гірші.

Публікацію екс-зірка «Орел і Решки» оприлюднив у Instagram-сторісі.

"Реально. Раніше я думав, що наркоман Паша з шостого поверху нашого будинку в Маріуполі – найнеадекватніший сусід у світі. Він любив скидати речі та голосно сміятися. Зараз розумію, що той "сусід" був ще нормальним пацаном", – написав Андрій Бідняков. .

Нагадаємо, Бідняков з "Орла та решки" розповів про трагедію в сім'ї: "Я в житті стільки не плакав"

Як повідомляла Politeka, зірка «Х-Фактора» Ніколайчук напала на Тіну Кароль через Світлану Лободу.

Також Politeka писала, що «Холостячка» Ксенія Мішина вразила українців жорсткою заявою.