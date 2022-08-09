Андрій Бідняков народився і виріс у Маріуполі, який зараз захоплено російською армією. Телеведучий тяжко переживає окупацію рідного міста і щоразу в соцмережах торкається теми життя в багатостраждальному Маріуполі.
Нині Бідняков згадав свого неадекватного сусіда, який дивно поводився і постійно набридав іншим мешканцям. До війни ведучий вважав його найгіршим сусідом, але виявилося, що росіяни набагато гірші.
Публікацію екс-зірка «Орел і Решки» оприлюднив у Instagram-сторісі.
"Реально. Раніше я думав, що наркоман Паша з шостого поверху нашого будинку в Маріуполі – найнеадекватніший сусід у світі. Він любив скидати речі та голосно сміятися. Зараз розумію, що той "сусід" був ще нормальним пацаном", – написав Андрій Бідняков. .
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