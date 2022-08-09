Андрей Бедняков родился и вырос в Мариуполе, который сейчас захвачен российской армией. Телеведущий тяжело переживает оккупацию родного города и каждый раз в соцсетях затрагивает тему жизни в многострадальном Мариуполе.
Сейчас Бедняков вспомнил своего неадекватного соседа, который странно себя вел и постоянно надоедал другим жильцам. До войны ведущий считал его самым худшим соседом, но оказалась, что россияне намного ужаснее.
Публикацию экс-звезда «Орел и Решки» обнародовал в Instagram-сторис.
"Реально. Раньше я думал, что наркоман Паша с шестого этажа нашего дома в Мариуполе – самый неадекватный сосед в мире. Он любил сбрасывать вещи и громко смеяться. Сейчас понимаю, что тот "сосед" был еще нормальным пацаном", – написал Андрей Бедняков.
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