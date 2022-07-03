На своей странице в Instagram звезда разместила длинный пост, в котором поделилась своими размышлениями.

"Сколько еще нужно смертей мирных украинцев и их детей, чтобы начать называть все своими именами! То, что в мире идет большая политическая игра, в которой жизнь наших украинцев просто инструмент, нет никаких сомнений. Иначе, как объяснить, что термин ТЕРОРИЗМ существует , но до сих пор международное сообщество не признало, что это происходит с нами!", - пишет Мишина.

Актриса предложила разобраться с терминологией и дала определение: терроризм (от лат. terror – «ужас») – в широком смысле использование или угроза применения насилия для достижения политической, религиозной или идеологической цели. Состоит в сознательном, целенаправленном применении террора путем захвата заложников, поджогов, убийств, пыток, запугивания населения и органов власти.



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"Миллионы людей оставили в Украине свои дома, спасая свои жизни, убегая, чувствуя одно - страх смерти! Каждый день население Украины, испытывает токсический и жуткий страх, читая очередную новость, в которой цифры - это люди, которые больше никогда не проснутся и не обнимут своих близких", - отмечает Ксения.

Звезда объясняет, что есть множество доказательств того, что рф терроризирует не только военных, но и гражданских людей.

"Тысячи доказательств, но этого еще недостаточно! Хватит кормить нас международными нормами, они, видимо, не работают для тех стран, у которых нет ядерного оружия! В это сложно поверить, но именно мы, украинцы сегодня раскрываем неэффективность мирового порядка! Только слишком дорогая цена!!", - резюмирует актриса.

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