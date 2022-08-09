Як пише Politeka.net , Ганна Трінчер – відома українська співачка, блогерка та актриса. Зірка уславилася завдяки серіалу "Школа", де зіграла роль Нати. Хоча тепер актриса не дуже любить, коли її впізнають саме з цієї ролі. Анна має нареченого - блогера Олександра Волошина. А нещодавно Трінчер відсвяткувала 21 день народження. Зірка отримала в подарунок ефектну фотосесію з коханим під водою, а після цього пара влаштувала романтичну вечерю на даху. Також зірка розповіла, що зробила одразу три татуювання. Не забуває Трінчер і про Інстаграм, де ділиться із фанами найцікавішим.
А цього разу Ганна поділилася фотографією, де позувала в оранжевій сукні. Зірка зробила селфі, демонструючи свою засмагу.
"Я хотіла б народитися такою", - написала Трінчер, показуючи приклад. Як виявилося, зірка хотіла б, щоб її колір тіла був у тон засмаги завжди.
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Нагадаємо, Трінчер у вузькому топі похвалилася розкішними букетами після дня народження
А ще Politeka повідомляла, що Трінчер без фільтрів показала, наскільки неідеальне у неї обличчя з висипаннями.
Також Politeka писала, що Трінчер похвалилася, який романтичний вечір їй влаштував наречений.