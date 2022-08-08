Популярная украинская певица, актриса и блогерша Анна Тринчер, которая на днях отметила 21-й день рождения, часто делится с поклонниками подробностями своей жизни на странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила целую серию фотографий, на которых позирует среди букетов цветов, которые получила на свой день рождения.

На новых фотографиях Анна запечатлена в уютной комнате, в которой расставила все свои букеты. Перед камерой девушка позирует в коротких джинсовых шортах и узком черном топике, который подчеркнул упругое декольте. Волосы певицы аккуратно уложены, а на лице яркий макияж и милая улыбка.

В подписи к публикации Тринчер написала: "Мое женское сердце очень радуется. Сразу видно, что у всех моих друзей есть вкус". Поклонники тут же принялись комментировать новые фото артистки, засыпая ее комплиментами: "Вау, какая красивая", "Какая красотка", "Очень красиво!", "Какая красота", "Невероятно красивая", "У друзей хороший вкус", "Какая нежная", "Какая красота", "Ты просто очень хороший друг", "Аннушка расцвела", "Класс. Какая красавица среди красоты. Принцесса в мире грез!". "Ты прекрасна".

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