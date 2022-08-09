Как пишет Politeka.net, Анна Тринчер - известная украинская певица, блогерка и актриса. Звезда прославилась благодаря сериалу "Школа", где сыграла роль Наты. Хотя теперь актриса не очень любит, когда ее узнают именно по этой роли. У Анны есть жених - блогер Александр Волошин. А недавно Тринчер отпраздновала 21 день рождения. Звезда получила в подарок эффектную фотосессию с любимым под водой, а после этого пара устроила романтический ужин на крыше. Также звезда рассказала, что сделала сразу три татуировки. Не забывает Тринчер и об Инстаграм, где делится с фанами самым интересным.

А в этот раз Анна поделилась фотографией, где позировала в оранжевом платье. Звезда сделала селфи, демонстрируя свой загар.

"Я бы хотела родиться такой", - написала Тринчер, показывая пример. Как оказалось, звезда хотела бы, чтобы ее цвет тела - был в тон загара всегда.

Напомним, Тринчер в узком топе похвасталась роскошными букетами после дня рождения

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