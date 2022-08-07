Популярная украинская певица, актриса и блогерша Анна Тринчер, которая зимой стала невестой блогера Александра Волошина, часто делится с поклонниками новостями о своей жизни на своей странице в Instagram. Так, в этот звезда поделилась очаровательным видео, на котором показала романтический вечер с возлюбленным.

Похоже, даже в такие непростые времена Волошин не перестает радовать любимую приятными сюрпризами. В ролике, который показала Анна, можно увидеть романтический вечер влюбленных на крыше. Саша открывает шампанское, затем они с Аней пьют его из красивых бокалов на брудершафт, а затем нежно целуются. Перед камерой певица появилась в коротком розовом платье, которое подчеркнуло декольте и стройные ноги. Ее волосы распущены и аккуратно уложены, а на лице легкий макияж и счастливый вид.

Поклонники тут же принялись комментировать новое видео на странице Тринчер: "Красиво как", "На это можно смотреть вечно, ну очень мило", "Вы прекрасны", "Такие милые", "Как красиво", "Это можно просматривать бесконечно", "Какие вы милые", "Как бы я тоже хотела такого парня", "Сказочный праздник", "Хочу так же", "Очень классные", "Вы очень красивая пара. Желаю любви на всю жизнь", "Красивые", "Как же это мило", "Такие красивые", "Аня, ты невероятная".

Напомним, "Это очень красиво": Тринчер с женихом устроила экстремальную фотосессию под водой.

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