Популярна співачка та головна героїна другого сезону "Холостячка" Злата Огневич останнім часом досить зайнята через нові концерти.

Як пише Politeka.net , співачка Злата Огневич активно веде соціальні мережі і після концертів розповідає про те, як проходять її будні. Зараз Злата часто виступає на підтримку українців, тому має досить мало вільного часу.

«Моя робоча зміна тривала 21 годину ... Рекорд - 36 годин без сну на зйомках, а потім ще 4 години не могла заснути, бо організм відмовляється. Мені так легко, Земля рідна, дихати твоїм повітрям» - ділиться думками Злата про останні насичені години життя.

Зазначимо, артистка також запланувала зйомку нової роботи і вже займається розробкою актуальної композиції, хоча сама лише випустила новий проект, присвячений роботі ДСНС.

Ми також писали, зірка зазвичай радує новими фото та відео, розповідаючи, що цікавого відбувається у її житті. На цей раз Злата вирішила показати, кому дозволила "чарувати" над її головою.

На фото Огневич знята у білому халаті, що сидить перед дзеркалом. Поки над зачіскою зірки працює професіонал, Злата сидить із телефоном у руці.

«Мій день розпочався о 5-й ранку і закінчився теж приблизно так», - розповіла вона своїм шанувальникам.

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