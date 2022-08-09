Як пише Politeka.net , співачка Злата Огневич активно веде соціальні мережі і після концертів розповідає про те, як проходять її будні. Зараз Злата часто виступає на підтримку українців, тому має досить мало вільного часу.
«Моя робоча зміна тривала 21 годину ... Рекорд - 36 годин без сну на зйомках, а потім ще 4 години не могла заснути, бо організм відмовляється. Мені так легко, Земля рідна, дихати твоїм повітрям» - ділиться думками Злата про останні насичені години життя.
Зазначимо, артистка також запланувала зйомку нової роботи і вже займається розробкою актуальної композиції, хоча сама лише випустила новий проект, присвячений роботі ДСНС.
Ми також писали, зірка зазвичай радує новими фото та відео, розповідаючи, що цікавого відбувається у її житті. На цей раз Злата вирішила показати, кому дозволила "чарувати" над її головою.
"Евакуюйтеся": мешканців однієї з областей вмовляють виїжджати, поки не пізно
Вибухи гримлять на аеродромі в окупованому Криму: перші кадри та подробиці
Літак розбився біля аеропорту в росії, ніхто не вижив: перші подробиці та кадри з місця
Трінчер ледь прикрила форми і похвалилася результатами схуднення: "Приходжу до своєї ідеальної"
Кошовий з "Квартал 95" нещадно висміяв Арестовича перед військовими: "Щоб ви розуміли..."
На фото Огневич знята у білому халаті, що сидить перед дзеркалом. Поки над зачіскою зірки працює професіонал, Злата сидить із телефоном у руці.
«Мій день розпочався о 5-й ранку і закінчився теж приблизно так», - розповіла вона своїм шанувальникам.
Нагадаємо, "Нам усім потрібно": екс-дружина Потапа Горова вигадала, як подарувати українцям підтримку.
Як повідомляла Politeka, "Проникає в серце": "Холостячка" Мішина розповіла про свої "емоційні гойдалки".
Також Politeka писала, що "Дівчата, знайте…": ведучий "Холостяка" Решетник звернувся до українок з несподіваною порадою.