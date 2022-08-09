Популярная певица и главная героина второго сезона "Холостячка" Злата Огневич в последнее время довольно занята из-за новых концертов.

Как пишет Politeka.net, певица Злата Огневич активно ведет социальные сети и после концертов рассказывает о том, как проходят ее будни. Сейчас Злата часто выступает в поддержку украинцев, поэтому у нее довольно мало свободного времени.

«Моя рабочая смена длилась 21 час…Рекорд – 36 часов без сна на съемках, а потом еще 4 часа не могла заснуть, ибо организм отказывается. Мне так легко, Земля родная, дышать воздухом твоим» - делится мыслями Злата о последних насыщенных часах жизни.

Отметим артистка также запланировала съемку новой работы и уже занимается разработкой актуальной композиции, хотя сама только выпустила новый проект, посвященный работе ГСЧС.

Мы также писали, звезда обычно радует новыми фото и видео, рассказывая, что интересного происходит в ее жизни. В этот раз Злата решила показать, кому позволила "колдовать" над ее головой.

На фото Огневич запечатлена в белом халате, сидящей перед зеркалом. Пока над прической звезды трудится профессионал, Злата сидит с телефоном в руке.

«Мой день начался в 5 утра и закончился тоже приблизительно так», - рассказала она своим поклонникам.

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