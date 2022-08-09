Як пише Politeka.net , харківський бізнесмен Михайло Заливако набув популярності завдяки участі в 11-му сезоні проекту "Холостяк", де був головним героєм. Його коханою стала Ганна Богдан і після шоу у пари продовжилися стосунки, яким заздрили шанувальники. Закохані неодноразово говорили про спільні плани на майбутнє і навіть репетирували весільний танець на паркеті "Танців з зірками".

Але, як виявилося, стосунки Анни та Михайла були не такими міцними і під час війни Богдан повідомила про розлучення з коханим, чим шокувала аудиторію. Причину розлучення дівчина залишила у секреті.

Сам Михайло Заливако довгий час не виходив на зв'язок із шанувальниками і ось зовсім недавно став ділитися новими публікаціями, навіть розмістив фотографію з дівчиною в Instagram Stories.

Перший кадр зроблено на дні народження подруги "Холостяка".

На іншому фото Мишко та дівчина на ім'я Жанна позують разом увечері та корчать смішні пики на тлі Успенського собору у Харкові.

"Як молоді ми були", - підписав знімок Заливако.

Нагадаємо, "Холостяк" Заливако після розлучення з Богданом попросив про допомогу

А ще Politeka повідомляла, що "Холостяк" Заливако після розставання з Богданом від душі порадував українок.

Також Politeka писала, що знову "Холостяк" Заливако вперше розкрив, де і як живе після розлучення з Богданом.