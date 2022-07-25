Популярный украинский шоумен и блогер Михаил Заливако, который был главным героем шоу "Холостяк" и строил отношения с красоткой Анной Богдан, поделилась на своей странице в Instagram милыми фото и историей семьи своих друзей и попросил о помощи.

На фотографиях Миша запечатлен вместе с 9-летнем мальчиком Витей. Этот малыш сын друзей блогера, он болен. По словам Заливако, родители отважились сделать сыну операцию, которая подарит ему шанс встать на ноги и счастливо жить.

"Уже 9 лет Витя, наш любимый сын, борется с ДЦП (спастический тетрапарез). Ему нужны бесконечные тренировки, чтобы научиться ходить, и он уже добился неплохих результатов. Несмотря на это, тонус мышц не дает полных возможностей, и мы решили сделать ему нейрохирургическую операцию (SDR), которая поможет снять этот тонус. Это наша последняя надежда на то, что сынишка сможет ходить", - рассказала мама мальчика.

Сам Заливако обратился к своим фолловерам с просьбой о помощи: "Ребят, сейчас хочу обратится к вам, я знаю, что очень непростое время и что у всех появилось еще больше проблем и некоторые даже может пока не решаются. Я очень хочу помочь моим друзьям с операцией для их сына, поэтому делаю этот пост".

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