Как пишет Politeka.net, харьковский бизнесмен Михаил Заливако обрел популярность благодаря участию в 11-ом сезоне проекта "Холостяк", где біл главнім героем. Его возлюбленной стала Анна Богдан и после шоу, у пары продолжились отношения, которым завидовали поклонники. Влюбленные не раз говорили о совместный планах на будущее и даже репетировали свадебный танец на паркете "Танців з зірками".
Но, как оказалось, отношения Анны и Михаила были не такими прочными и во время войны Богдан сообщила о расставании с возлюбленным, чем шокировала аудиторию. Причину расставания девушка оставила в секрете.
Сам Михаил Заливако долгое время не выходил на связь с поклонниками и вот совсем недавно стал делится новыми публикациями, даже разместил фотоснимок с девушкой в Instagram Stories.
Первый кадр сделан на дне рождения подруги "Холостяка".
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На другом фото Миша и девушка по имени Жанна позируют вместе вечером и корчат смешные рожицы на фоне Успенского собора в Харькове.
"Как молоды мы были", - подписал снимок Заливако.
Напомним, "Холостяк" Заливако после расставания с Богдан попросил о помощи
А еще Politeka сообщала, что "Холостяк" Заливако после расставания с Богдан от души повеселил украинок
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