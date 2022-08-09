Євген Клопотенко став гостем Григорія Решетника у проекті "Як ти?", де українські зірки розповідають про те, як їх змінила війна.

Переможець кулінарного шоу "Майстер Шеф" та український шеф-кухар Євген Клопотенко перебуває у близьких стосунках зі знаменитою співачкою Златою Огневич. Більше того, близько двох тижнів тому вони зустрілися у будинку кулінара. Про це розповів кухар у інтерв'ю для проекту "Як ти?".

Шеф-кухар зізнався, що познайомився із Златою Огневич минулого року під час відпустки у Єгипті. Вона тоді виступала на сцені і її спів пробрав кулінара до глибини душі.

"Мені вона пише, я їй сердечки ставлю. Ми зі Златою дружимо. Бачилися, до речі, тижнів зо два тому. Я готував їй їсти в мене вдома. І вона розповідала, як ходила до Карпат, зробила собі татуювання, у неї їх раніше не було. Вона до мене дуже добре ставиться. З величезним теплом. У нас чудові стосунки", – зізнався Євген Клопотенко.

Ресторатор додав, що познайомився із Златою ще до проекту "Холостячки", але саме шоу переглядав. Він додав, що дівчата у 35 років уже сформовані, тому з ними набагато легше.

Євген Клопотенко також поділився, що шанувальниці пишуть йому постійно. Саме цей божевільний потік заважає йому знайти "ту єдину".

Нагадаємо, що Клопотенко закликав українців приєднатися до важливого флешмобу заради ЗСУ.

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