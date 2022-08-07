Як пише Politeka.net, Євген Клопотенко - відомий український шеф-кухар та переможець "Майстер Шеф". Зірка, як і інші знаменитості, підтримує українців у боротьбі із російськими окупаційними військами. Після початку війни Євген зайнявся популяризацією української кухні у Європі. Не забуває Клопотенко і про Інстаграм, де ділиться не лише кулінарними шедеврами та рецептами їх створення, а й особистими кадрами.

А цього разу Євген опублікував сторіс, на якому стояв перед вікном, демонструючи свою стильну цибулю на прогулянці.

"Ще в мене питання таке. А чому ось у фартухах не можна ходити так вулицею. Фартух, футболка. Ну, типу, аксесуар одягу, ні? Сьогодні схожу так", - сказав Клопотенко, демонструючи свій образ.

"Ну коротше, я вирішив", - написав Євген у сторіс свого блогу.

Повідомлялося, що Євген Клопотенко виклав на своїй сторінці рідкісне фото зі своїми батьками, до яких заскочив у гості у вихідні.

За словами Євгена, його батьки, особливо батько, дуже люблять свою землю і вирощують на ній усі – від персиків, вишень, лохини, і до картоплі, цибулі, кавунів та моркви.

Нагадаємо, Клопотенко з "Майстер Шеф" підкинув українцям рецепт незвичайного бутерброду з буряком.

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