Евгений Клопотенко стал гостьем Григория Решетника в проекте "Як ти?", где украинские звезды рассказывают о том, как их изменила война.

Победитель кулинарного шоу "Мастер Шеф" и украинский шеф-повар Евгений Клопотенко находится в близких отношениях со знаменитой певицей Златой Огневич. Более того, около двух недель назад они встретились в доме кулинара. Об этом рассказал повар в интервью для проекта "Як ти?".

Шеф-повар признался, что познакомился со Златой Огневич в прошлом году во время отпуска в Египте. Она тогда выступала на сцене и ее пение пробрало кулинара до глубины души.

"Мне она пишет, я ей сердечки ставлю. Мы со Златой дружим. Видились, кстати, недели две назад. Я готовил ей есть у меня дома. И она рассказывала, как ходила в Карпаты, сделала себе татуировку, у нее их раньше не было. Она ко мне очень хорошо относится. С огромным теплом. У нас прекрасные отношения", – признался Евгений Клопотенко.

Ресторатор добавил, что познакомился со Златой еще до проекта "Холостячка", но самое шоу пересматривал. Он добавил, что девушки в 35 лет уже сформированы, поэтому с ними гораздо легче.

Евгений Клопотенко также поделился, что поклонницы пишут ему постоянно. Именно этот безумный поток мешает ему найти "ту единственную".

Напомним, что Клопотенко призвал украинцев присоединиться к важному флешмобу ради ВСУ.

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