Як повідомляє Politeka.net, переможець "Майстер Шеф", український шеф-кухар та кулінарний експерт Євген Клопотенко поділився зворушливими словами на своїй сторінці в Інстаграм.
Зокрема він зізнався, що часто думає про те, як змінилося життя українців. Як кожен бореться, але по-своєму. І те, як ми всі стали єдиним організмом, аби наблизити перемогу України над агресором – росією.
"Українці зараз не можуть існувати один без одного. Ми тепер щоранку прокидаємося з думкою "чим я можу бути корисним країні" і робимо це. Нашим натхненням жити і боротися за це життя є ЗСУ. А ми є їх джерелом сили", - упевнений Євген Клопотенко.
Кулінар упевнений, що військові мають знати, як сильно їх підтримує мирне населення. Тому закликав про це постійно нагадувати.
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"У мене виступають мурашки по шкірі та почуття гордості від думки, що серед ЗСУ є люди, які не планували бути військовими, але обрали це, щоб захистити Україну. Вони обміняли своє звичайне життя на фронт", - додав Євген Клопотенко.
Кулінар також розповів про флешмоб #позивнийУкраїна @veteranfundua. Він для того, щоб ви розповідали історії про своїх знайомих, які стали військовими.
"Для них це буде натхненням, а для нас, тих, хто в тилу, мотивацією робити для ЗСУ та країни ще більше. Ми всі зараз живемо один для одного", - закінчив переможець "Майстер Шеф".
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