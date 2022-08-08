Кулінар упевнений, що військові мають знати, як сильно їх підтримує мирне населення. Тому закликав про це постійно нагадувати.

Як повідомляє Politeka.net, переможець "Майстер Шеф", український шеф-кухар та кулінарний експерт Євген Клопотенко поділився зворушливими словами на своїй сторінці в Інстаграм.

Зокрема він зізнався, що часто думає про те, як змінилося життя українців. Як кожен бореться, але по-своєму. І те, як ми всі стали єдиним організмом, аби наблизити перемогу України над агресором – росією.

"Українці зараз не можуть існувати один без одного. Ми тепер щоранку прокидаємося з думкою "чим я можу бути корисним країні" і робимо це. Нашим натхненням жити і боротися за це життя є ЗСУ. А ми є їх джерелом сили", - упевнений Євген Клопотенко.

Кулінар упевнений, що військові мають знати, як сильно їх підтримує мирне населення. Тому закликав про це постійно нагадувати.

"У мене виступають мурашки по шкірі та почуття гордості від думки, що серед ЗСУ є люди, які не планували бути військовими, але обрали це, щоб захистити Україну. Вони обміняли своє звичайне життя на фронт", - додав Євген Клопотенко.

Кулінар також розповів про флешмоб #позивнийУкраїна @veteranfundua. Він для того, щоб ви розповідали історії про своїх знайомих, які стали військовими.

"Для них це буде натхненням, а для нас, тих, хто в тилу, мотивацією робити для ЗСУ та країни ще більше. Ми всі зараз живемо один для одного", - закінчив переможець "Майстер Шеф".

Нагадаємо, Клопотенко дав українцям незвичайну пораду щодо поїдання кавуна.

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