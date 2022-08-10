Красуня-дружина та концертний директор популярного українського музиканта Сергія Бабкіна Сніжана, яка навчає своїх шанувальників медитації, часто ділиться яскравими публікаціями на своїй сторінці Instagram. Так, цього разу красуня виклала чарівне фото з тарілкою пельменів, а підпису до нього поділилася своїм фірмовим рецептом.

На новій фотографії Сніжана з сяючою усмішкою на обличчі тримає в руках миску з пельменями, і виглядають вони дуже апетитно. Перед камерою дружина Бабкіна з'явилася у легкій літній футболці зі строкатим малюнком, її волосся зібране в акуратну зачіску, а на обличчі немає макіяжу.

У підписі до фото Сніжана розписала докладний рецепт, як готує пельмені, а також поділилася корисними порадами під час готування тіста та фаршу.

"Ви сильно просили рецепт пельменів! З вас лайк. І ще головне готуючи, чаклуйте, кажучи – на здоров'я, на щастя, на виконання мрій, на безпеку! І звичайно відзначайте мене у своїх сторіс з пельменями", - написала Бабкіна.

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