Красотка-жена и концертный директор популярного украинского музыканта Сергея Бабкина Снежана, которая учит своих поклонников медитации, часто делится яркими публикациями на своей странице Instagram. Так, в этот раз красотка выложила очаровательное фото с тарелкой пельменей, а в подписи к нему поделилась своим фирменным рецептом.

На новой фотографии Снежана с сияющей улыбкой на лице держит в руках миску с приготовленными пельменями, и выглядят они весьма аппетитно. Перед камерой жена Бабкина появилось в легкой летней футболке с пестрым рисунком, ее волосы собраны в аккуратную прическу, а на лице нет макияжа.

В подписи к фото Снежана расписала подробный рецепт, как готовит пельмени, а также поделилась полезными советами при готовке теста и фарша.

"Вы сильно просили рецепт пельменей! С вас лайк. И еще главное Готовя, колдуйте, говоря – на здоровье, на счастье, на исполнение мечтаний, на безопасность! И конечно отмечайте меня в своих сторис с пельменями", - написала Бабкина.

Напомним, "Открываю третье дыхание": Джамала показала, как проходит подготовка к польским "Танцам со звездами".

Как сообщала Politeka, "С возвращением": Каминская из "НеАнгелов" удивила кадром из Киева.

Также Politeka писала, что "Видел войну вблизи": ведущий "Маски" Остапчук рассказал, как побывал на передовой.