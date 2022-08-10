Актриса Ганна Саліванчук влаштувала разом дітьми та батьками спеціальний відпочинок та вирушила до Буковеля. Проте її подорож не обійшлася без травм та неприємних пригод.
Раніше в медпункті лікарі відмовилися безкоштовно сказати Саліванчук, чи потрібно зашивати рану її маленького сина, і виставили ціну 3,5 тисячі гривень. Ганна викликала "швидку".
Після неї довелося проїхати 40 км на своєму авто, щоб довезти дитину до іншої лікарні. Коли вони прибули на місце, у лікарні нікого не було. Спочатку медсестри затягували із заповненням анкети, а потім лікар шокував актрису своєю поведінкою, спеціально залякуючи її сина.
«Відчуваю себе добре, але сильно болить. Болить коліно» - каже малюк у новому відео. "Він плакав, а потім сміявся" - уклала Ганна на питання про самопочуття дитини тепер.
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На своїй сторінці в Instagram артистка розмістила відео, де детально розповіла про проблеми медичного обслуговування в курортах Карпат.
Поранене коліно дитину все ж таки зашили, але медик відмовився розповісти Саліванчук, як доглядати шви, сказав "знайти іншого свого лікаря" і пішов.
"Будь ласка, Буковель, подумайте про те, що вам потрібні фахівці на місці, тому що це жах!!!! Добре, що у мене легка травма-а якщо щось серйозне", - наголосила артистка.
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