Актриса Анна Саливанчук устроила вместе детьми и родителями специальный отдых и отправилась в Буковель. Однако ее путешествие не обошлось без травм и неприятных происшествий.

Ранее в медпункте врачи отказались бесплатно сказать Саливанчук, нужно ли будет зашивать рану ее маленького сына, и выставили цену в 3,5 тысяч гривен. Анна вызвала "скорую".

После ей пришлось проехать 40 км на своем авто, чтоб довезти ребенка в другую больницу. Когда они прибыли на место, в больнице никого не было. Сначала медсестры затягивали с заполнением анкеты, а затем врач шокировал актрису своим поведением, специально запугивая ее сына.

«Чувствую я себя хорошо, но сильно болит. Болит колено» - говорит малыш в новом видео. «Он плакал, а затем смеялся» - заключила Анна на вопрос о самочувствии ребенка теперь.

На своей странице в Instagram артистка разместила видео, в котором подробно рассказала о проблемах медицинского обслуживания в курортах Карпат.

Раненое колено ребенка все же зашили, но медик отказался рассказать Саливанчук, как ухаживать за швами, сказал "найти другого своего врача" и ушел.

"Пожалуйста, Буковель, подумайте о том, что вам нужны специалисты на месте, потому что это ужас!!!! Хорошо, что у меня легкая травма- а если что-то серьезное", - подчеркнула артистка.

Напомним, жена продюсера "Квартал 95" в одной простыне рассказала о бурном прошлом.

Как сообщала Politeka, жена продюсера "Квартал 95" Анна Саливанчук в модном купальнике поразила фигурой.

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