Як пише Politeka.net , Ганна Саліванчук - відома українська актриса та дружина продюсера "Квартал 95" Олександра Божкова, яка останні кілька днів провела з дітьми та батьками на курорті. Також зірка встигає поділитися в Інстаграм цікавими зауваженнями та розповідає про життя.
«Попросив вивчити вірш про батьківщину, коли вчив вирішив співати. Хочеться жити у світі, де панує мир, тепло та добро» - висловилася Ганна під милими кадрами із сином.
Після вона опублікувала уривок із вірша, що зачитується.
«Моя рідна Батьківщина
Має назву Україна.
В мене й нація своя-
Українець в мами я.
Є у мене й рідна мова
Де вкраїнське кожне слово.
Олексій Довгий» - написала Анна Саливанчук.
"Евакуюйтеся": мешканців однієї з областей вмовляють виїжджати, поки не пізно
Війна увійде до нової фази: у британській розвідці сказали, куди перемістяться важкі бої
Росіяни перегруповуються і ведуть наступ: "Застосовують армійську та штурмову авіацію"
"Здалося, що Джолі": Камінська з "НеАнгелів" показала, як виглядала десять років тому
Звільнення та ризик депортації: в Естонії росіянку поставили на місце після шалених заяв
А щоб також нагадати шанувальникам про свою творчість, Ганна вирішила також показати кілька кадрів із минулих зйомок. Згадала Саліванчук кілька своїх яскравих ролей і підібрала для цього найцікавіші кадри.
img desc=""]713079[/img]
Нагадаємо, дружина продюсера "Квартал 95" засвітилася в обіймах м'язистого красеня
Також Politeka повідомляла, що дружина продюсера "Квартал 95" підкорила схожість із красунею мамою на відпочинку.
А ще Politeka писала, що дружина продюсера "Квартал 95" пояснила, чому показує лише свої розваги