Як пише Politeka.net , Ганна Саліванчук - відома українська актриса та дружина продюсера "Квартал 95" Олександра Божкова, яка останні кілька днів провела з дітьми та батьками на курорті. Також зірка встигає поділитися в Інстаграм цікавими зауваженнями та розповідає про життя.

«Попросив вивчити вірш про батьківщину, коли вчив вирішив співати. Хочеться жити у світі, де панує мир, тепло та добро» - висловилася Ганна під милими кадрами із сином.

Після вона опублікувала уривок із вірша, що зачитується.

«Моя рідна Батьківщина

Має назву Україна.

В мене й нація своя-

Українець в мами я.

Є у мене й рідна мова

Де вкраїнське кожне слово.

Олексій Довгий» - написала Анна Саливанчук.

А щоб також нагадати шанувальникам про свою творчість, Ганна вирішила також показати кілька кадрів із минулих зйомок. Згадала Саліванчук кілька своїх яскравих ролей і підібрала для цього найцікавіші кадри.

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