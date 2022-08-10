Популярна українська блогерка Даша Ульянова, яка була переможницею шоу "Холостяк" із Максом Михайлюком, часто ділиться із шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу дівчина поділилася чарівним кадром із ванної кімнати, а у підписі до нього розкрила секрет своєї сяючої посмішки.
На новій фотографії Даша знята у ванній, вона грайливо позує фотографу, тримаючи в руці модну зубну щітку. Перед камерою вона з'явилася в чорних штанах і світлій кофтині з мармуровим візерунком. Її розкішне волосся розпущене і недбало укладене, а на обличчі легкий макіяж і та сама промениста усмішка.
У підписі до публікації Ульянова написала: "Хороша здорова усмішка завжди була моєю мрією. Вона дарує впевненість у собі, а це особливий стан. Я чітко вирішила, що відкладати турботу про свою красу та здоров'я не варто. Адже коли, як не в складні часи" дбати про себе та близьких? Я щаслива, що для багатьох дівчат стала прикладом та мотивацією. Тому зараз хочу зробити ще одну корисну рекомендацію від себе особисто та провідних стоматологів світу”.
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