Популярная украинская блогерша Даша Ульянова, которая была победительницей шоу "Холостяк" с Максом Михайлюком, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз девушка поделилась очаровательным кадром из ванной комнаты, а в подписи к нему раскрыла секрет своей сияющей улыбки.

На новой фотографии Даша запечатлена в ванной, она игриво позирует фотографу, держа в руке модную зубную щетку. Перед камерой она появилось в черных брюках и светлой кофточке с мраморным узором. Ее роскошные волосы распущены и небрежно уложены, а на лице легкий макияж и та самая лучезарная улыбка.

В подписи к публикации Ульянова написала: "Хорошая здоровая улыбка всегда была моей мечтой. Она дарит уверенность в себе, а это особое состояние. Я четко решила, что откладывать заботу о своей красоте и здоровье не стоит. Ведь когда, как не в сложные времена заботиться о себе и близких? Я счастлива, что для многих девушек стала примером и мотивацией. Поэтому сейчас хочу сделать еще одну полезную рекомендацию от себя лично и ведущих стоматологов мира".

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