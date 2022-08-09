Головна героїня першого сезону "Холостячка", українська актриса Ксенія Мішина висловилася про те, наскільки сильно змінилося її життя через війну.

Як пише Politeka.net, щодня українська актриса Ксенія Мішина ділиться в Інстаграм своїми зауваженнями та роздумами про життя. Бачити, як українці пишаються тим, що вони українці у будь-якій точці світу – окрема насолода, вважає Ксенія.

«Хоч би як це дико звучало, але війна змінила нас назавжди і ми просто зобов'язані шукати сили направити ці зміни в позитивне русло. Іноді, (дуже часто 😣) хочеться вити, ненавидіти і лаятися, бажано матом, але ми готуємо сніданок, намагаємося посміхатися і будуємо плани, як унеможливити можливе» - пише Мішина.

Вона додає, що зараз світ підкорений сміливістю українців та нашою стійкістю. Наразі громадяни самі вписують нові цінності у свій національний час.

«Я вірю в пам'ять, яку передамо майбутнім поколінням. Що ж прокинеться у них одного разу, коли настане сакральний момент – поклик крові? Чи буде там ненависть і страх чи переможе «воля за всяку ціну?» От би оком подивитися, якими українці стануть після цих подій, правда?» – міркує також артистка.

Мішина зауважила, що зараз існує безліч питань, на які слід звернути увагу, адже все це залежить лише від нас. Від кожного із нас. Від кожного нашого рішення та мотиву.

«Всі карти у нас на руках, сьогодні ми справді пишемо майбутнє своєї країни, давайте робити це з повною залученістю» - каже Ксенія.

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