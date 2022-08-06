Как пишет Politeka.net, Ксения Мишина - успешная украинская актриса, которая не так давно рассталась с победителем первого сезона "Холостячки". Сейчас звезда все время уделяет своему сыну и работе, а также артистка нередко хвастается своим магазином косметики.

Все чаще Ксения старается рассказать в Инстаграм о своей жизни и не боится делиться личными моментами. Мишина уже более двух лет увлекается медитацией, поэтому часто показывает, как приводит себя в порядок. Также звезда активно тренируется дома, но под присмотром тренера.

«Вот так я обожаю свои тренировки. А вообще, мне казалось, что уже нет людей, которые не знают, что можно жить в кайф и стремиться к этому не стыдно… и проходить для этого даже самые жесткие преграды» - пишет Мишина.

«Ну а после вчерашних геополитических замесов, я окончательно поняла – нельзя терять ни одной минуты жизнь на страдания и сомнения. Жить тут и сейчас! В гостях хорошо, а дома лучше. Я всегда скучаю за этим ощущением – дома…

А еще знаете, что я поняла? Что хочу, Как Нэнси Пэлоси в 82 выглядеть отменно, да еще и на весь мир наводить кипишь на весь мир в костюме розовом брючном» - высказалась Ксения.

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