Украинская актриса, звезда сериала "Кріпосна" Ксения Мишина, которая стала героиней первого сезона реалити-шоу "Холостячка" и строила отношения с победителем проекта Александром Эллертом. Она активно ведет социальные сети и часто рассказывает о себе в Инстаграм.

«Значит, сегодня я поделилась с вами двумя советами, как оставаться молодыми подольше. Кстати, если мы еже заговорили с вами о мозге и его молодости, то медитация, это тоже отменный способ поддерживать его в тонусе.

Доказано, что медитация помогает бороться с негативными убеждениями о себе, помогает мыслить ясно, улучшает память и даже увеличивает объем вашего серого вещества. Так что развивайтесь на здоровье, ваше здоровье в ваших руках» - пишет Ксения.

Сначала Ксения боялась возвращаться в Киев с ребенком, но сейчас начинает принимать новые испытания и поддерживает украинцев.

А совсем на днях Мишина сделала себе и сыну подарок и уехала за город на несколько дней.

Артистке было очень важно поправить свое эмоциональное состояние.

У себя в Инстаграм-сториз Ксения показала несколько кадров, как проводит время с ребенком.

Напомним, "Холостячка" Мишина поразила новым откровением после возвращения на родину: "Проникает в самую глубь..."

Как сообщала Politeka, "С возвращением": "Холостячка" Мишина после месяцев за границей приехала в Украину, фото.

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