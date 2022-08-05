Как пишет Politeka.net, главная героиня первого проекта "Холостячка" Ксения Мишина часто делится своим мнением в сети и рассказывает о событиях своих будней. Артистка также любит обращать внимание на свои образы и делится секретами красоты.

«Доброе утро, если на моем лице маска, это может означать две вещи. Или мое утро супер, а значит я все делаю не торопясь, и есть время и желание побаловать себя. Или мое утро просто жесть и маской я хочу привести свое лицо в порядок!» - высказалась Ксения об одном из своих моментов дня.

Артистка также показала, как выглядит без фильтров по утрам и с патчами под глазами.

Ксения также решила раскрыть свой секрет красоты и способ поддержания молодости:

«Я имею маст-хевы каждого дня. Медитация и витамины, всегда нужно подпитывать себя изнутри, дальше моя искренняя рекомендация уже несколько лет. Проверено, лично!

Омега-3 тунца, с самым большим количеством DHA-кислот. Улучшает состояние кожи, волос или самочувствия, а также хорошо влияет на состояние нервной системы» - пишет Ксения.

Напомним, "Холостячка" Мишина поразила новым откровением после возвращения на родину: "Проникает в самую глубь..."

Как сообщала Politeka, "С возвращением": "Холостячка" Мишина после месяцев за границей приехала в Украину, фото.

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