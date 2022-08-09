Как пишет Politeka.net, ежедневно украинская актриса Ксения Мишина делится в Инстаграм своими замечаниями и размышлениями о жизни. Видеть, как украинцы гордятся тем, что они украинцы в любой точке мира – отдельное наслаждение, считает Ксения.

«Как бы это дико ни звучало, но война изменила нас навсегда и мы просто обязаны искать силы направить эти изменения в положительное русло. Иногда, (очень часто 😣) хочется выть, ненавидеть и ругаться, желательно матом, но мы готовим завтрак, стараемся улыбаться и строим планы, как сделать невозможное возможным» - пишет Мишина.

Она добавляет, что сейчас мир покорен смелостью украинцев и нашей стойкостью. Сейчас граждане сами вписывают новые ценности в свое национальное время.

«Я верю в память, которую передадим будущим поколениям. Что же проснется в них однажды, когда наступит сакральный момент – зов крови? Будет ли там ненависть и страх или победит «воля любой ценой?» Вот бы глазом посмотреть, какими украинцы станут после этих событий, правда?» - рассуждает также артистка.

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Ксения Мишина

Мишина подметила, что сейчас существует множество вопросов, на которые следует обратить внимание, ведь все это зависит только от нас. От каждого из нас. От каждого нашего решения и мотива.

«Все карты у нас на руках, сегодня мы действительно пишем будущее своей страны, давайте делать это с полной вовлеченностью» - говорит Ксения.

Напомним, "Холостячка" Мишина назвала два совета, как оставаться молодым дольше.

Как сообщала Politeka, Ксения Мишина показала, как тяжело ей удается привести тело в форму.

Также Politeka писала, что "Холостячка" Ксения Мишина показала, какой бывает утром без макияжа и фотошопа