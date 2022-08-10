Цього разу на своїй сторінці в Instagram Христина Решетнік розмістила пост, присвячений їхнім старшим дітям, та розповіла, в якому форматі та де вони будуть навчатися.

"Про школу 🤓 Обіцяла написати) так от, діти щодня мене запитують, коли в школу? Бо дуже скучили за офлайн навчанням. Зізнаюсь, я - теж))) Отже, ми з Гришею довго обдумувала питання, де навчатимуться наші діти. Розглядали варіант - Київ, Франківськ і закордон", — поділилася дружина Решетніка.

У результаті зіркове подружжя прийняло єдине підходяще для них рішення.

"За кордоном я себе і нас не бачу, бо Гриша нікуди не поїде, а сім’я має бути разом 👩‍❤️‍👨 У Франківську чудово, батьки поруч, але коханий працює в Києві і знову ж таки, сім’я має бути разом. Тому ми повертаємось з дітьми в Київ. Будемо навчатися там. Вирішено і крапка. І дуже сподіваюсь, що ніяка нечиста сила не змінить наших планів", — наголосила Христина.

Шанувальники в коментарях підтримали пару: "Сім'я має бути разом❤", "Які ви❤️Неймовірно круті", "Теж за офлайн".

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