На этот раз на своей странице в Instagram Кристина Решетник разместила пост, посвященный их старшим детям, и рассказала, в каком формате и где они будут учиться.

"О школе 🤓 Обещала написать) так вот, дети каждый день меня спрашивают, когда в школу? Потому что очень соскучились по оффлайн обучению. Признаюсь, я тоже))) Итак, мы с Гришей долго обдумывала вопрос, где будут учиться наши дети. Рассматривали вариант - Киев, Франковск и заграница", - поделилась жена Решетника.

В результате звездные супруги приняли единственное подходящее для них решение.

"За границей я себя и нас не вижу, потому что Гриша никуда не поедет, а семья должна быть вместе 👩‍❤️‍👨 Во Франковске прекрасно, родители рядом, но любимый работает в Киеве и опять же семья должна быть вместе. Поэтому мы возвращаемся с детьми в Киев. Будем учиться там. Решено и точка. И очень надеюсь, что никакая нечистая сила не изменит наших планов", - подчеркнула Кристина.

Поклонники в комментариях поддержали пару: "Семья должна быть вместе ❤", " Какие вы ❤️Невероятно крутые", "Тоже за офлайн".

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