На своїй сторінці в Instagram шеф-кухар розмістила пост та серію сторіс, у яких розповіла про свої пригоди.
"Божечки, знаєте, що зараз сталося? А сталося те, що вперше за ці 5 місяців я відчула, що я жива!", — зізнається Ольга.
Мартиновській подарували дошку для серфінгу.
"Подарували дошку😍Для сьорфу і для нових кулінарних досягнень. Нарізаю хвилі і моркву ідеально👌Треба брать 😁Як катнемо колись ми в нашому Криму🙏", — написала задоволена зірка "Майстер Шеф".
В сторіс шеф також розмістила декілька кумедних відео.
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"Може то вас посміхне", — написала вона під кадрами, на яких падає з дошки.
"Натхненне нашими ЗСУ", — станцювала Мартиновська на серфі.
Відзначимо, вже 20 серпня відбудеться прем'єра продовження «МастерШеф. Битва сезонів», де двадцятка улюблених глядачами учасників минулих сезонів знов зійдеться у змаганні за кулінарну першість. Серед суддів буде й Ольга Мартиновська. Компанію їй склали Ектор Хіменес-Браво та Володимир Ярославський.
Прем’єра відбулася наприкінці січня цього року, але була зупинена у зв’язку з повномасштабним вторгненням росії в Україну.
Нагадаємо, Мартиновська з "Майстер Шеф" далеко від батьківщини показала свою підрослу дочку.
Як повідомляла Politeka, Ольга Мартиновська з "Майстер Шеф" чесно зізналася, скільки важить.
Також Politeka писала, що Ольга Мартиновська засвітилася в компанії красеня-француза.