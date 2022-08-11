Переможниця та суддя шоу "Майстер Шеф" Ольга Мартиновська поділилася несподіваною та радісною подією у своєму житті.

На своїй сторінці в Instagram шеф-кухар розмістила пост та серію сторіс, у яких розповіла про свої пригоди.

"Божечки, знаєте, що зараз сталося? А сталося те, що вперше за ці 5 місяців я відчула, що я жива!", — зізнається Ольга.

Мартиновській подарували дошку для серфінгу.

"Подарували дошку😍Для сьорфу і для нових кулінарних досягнень. Нарізаю хвилі і моркву ідеально👌Треба брать 😁Як катнемо колись ми в нашому Криму🙏", — написала задоволена зірка "Майстер Шеф".

В сторіс шеф також розмістила декілька кумедних відео.

"Може то вас посміхне", — написала вона під кадрами, на яких падає з дошки.

"Натхненне нашими ЗСУ", — станцювала Мартиновська на серфі.

Відзначимо, вже 20 серпня відбудеться прем'єра продовження «МастерШеф. Битва сезонів», де двадцятка улюблених глядачами учасників минулих сезонів знов зійдеться у змаганні за кулінарну першість. Серед суддів буде й Ольга Мартиновська. Компанію їй склали Ектор Хіменес-Браво та Володимир Ярославський.

Прем’єра відбулася наприкінці січня цього року, але була зупинена у зв’язку з повномасштабним вторгненням росії в Україну.

Нагадаємо, Мартиновська з "Майстер Шеф" далеко від батьківщини показала свою підрослу дочку.

Як повідомляла Politeka, Ольга Мартиновська з "Майстер Шеф" чесно зізналася, скільки важить.

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