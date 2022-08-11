На своей странице в Instagram шеф-повар разместила пост и серию сторис, в которых рассказала о своих приключениях.
"Боже, знаете, что сейчас произошло? А произошло то, что впервые за эти 5 месяцев я почувствовала, что я жива!", — признается Ольга.
Мартыновской подарили доску для серфинга.
"Подарили доску😍Для сёрфа и для новых кулинарных достижений. Нарезаю волны и морковь идеально👌Надо брать 😁Как катнем когда-то мы в нашем Крыму🙏", - написала довольная звезда "Мастер Шеф".
В сторис шеф также разместила несколько забавных видео.
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"Может, вас улыбнет", - написала она под кадрами, на которых падает с доски.
"Вдохновенное нашими ВСУ", - станцевала Мартыновская на серфе.
Отметим, уже 20 августа состоится премьера продолжения «МастерШеф. Битва сезонов», где двадцатка любимых зрителями участников прошлых сезонов снова сойдется в соревновании за кулинарное первенство. Среди судей будет и Ольга Мартыновская. Компанию ей составили Эктор Хименес-Браво и Владимир Ярославский.
Премьера состоялась в конце января этого года, но была остановлена в связи с полномасштабным вторжением рф в Украину.
Напомним, Мартыновская из "Мастер Шеф" вдали от родины показала свою подросшую дочь.
Как сообщала Politeka, Ольга Мартыновская из "Мастер Шеф" честно призналась, сколько весит.
Также Politeka писала, что Ольга Мартыновская засветилась в компании красавца-француза.