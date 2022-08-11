Победительница и судья шоу "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская поделилась неожиданным и радостным событием в своей жизни.

На своей странице в Instagram шеф-повар разместила пост и серию сторис, в которых рассказала о своих приключениях.

"Боже, знаете, что сейчас произошло? А произошло то, что впервые за эти 5 месяцев я почувствовала, что я жива!", — признается Ольга.

Мартыновской подарили доску для серфинга.

"Подарили доску😍Для сёрфа и для новых кулинарных достижений. Нарезаю волны и морковь идеально👌Надо брать 😁Как катнем когда-то мы в нашем Крыму🙏", - написала довольная звезда "Мастер Шеф".

В сторис шеф также разместила несколько забавных видео.

"Может, вас улыбнет", - написала она под кадрами, на которых падает с доски.

"Вдохновенное нашими ВСУ", - станцевала Мартыновская на серфе.

Отметим, уже 20 августа состоится премьера продолжения «МастерШеф. Битва сезонов», где двадцатка любимых зрителями участников прошлых сезонов снова сойдется в соревновании за кулинарное первенство. Среди судей будет и Ольга Мартыновская. Компанию ей составили Эктор Хименес-Браво и Владимир Ярославский.

Премьера состоялась в конце января этого года, но была остановлена ​​в связи с полномасштабным вторжением рф в Украину.

Напомним, Мартыновская из "Мастер Шеф" вдали от родины показала свою подросшую дочь.

Как сообщала Politeka, Ольга Мартыновская из "Мастер Шеф" честно призналась, сколько весит.

Также Politeka писала, что Ольга Мартыновская засветилась в компании красавца-француза.