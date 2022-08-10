На своїй сторінці в Instagram шеф-кухар показав, як посмажити філе дорадо.

Аби підготувати філе, спершу потрібно зняти його з хребта та зачистити від кісточок. Далі, за словами Ярославського, робимо маленькі надрізи на шкірці - саме шкірку надрізаємо, але не глибоко, та солимо.

Потім переходимо безпосередньо до процесу смаження.

"Кладемо рибу шкіркою вниз на розігріту пательню разом з невеликою кількістю рослинної олії. 👉Декілька секунд треба потримати філе пальцями або лопаткою, щоб воно добре притискалося до поверхні й не змінювало форму. Смажимо не середньому вогні, поки нижня частина підрум'яниться і ви побачите як половина філе почне біліти - це означає, що нижні частина вже приготувалася", — пояснює шеф-кухар.

Далі зірка "Майстер Шеф" знімає пательню з вогню, перегортає філе шкіркою догори й тримає так рибу 1,5-2 хвилини.

"Якщо можна так виразитись - риба приготована медіум-вел 😉 Шкірка хрумка і підсмажена. Друга частина тільки ніжно прогріта. М'ясо в середині соковите👍Перець я не додаю, бо білий не люблю, а чорний мелений придає рибі не зовсім чистий вигляд. Таке філе буде смакувати з будь-яким гарніром", — радить Володимир.

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