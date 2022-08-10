На своей странице в Instagram шеф-повар показал, как пожарить филе дорадо.

Чтобы подготовить филе, сначала нужно снять его с хребта и зачистить от косточек. Далее, по словам Ярославского, делаем маленькие надрезы на кожице – именно кожу надрезаем, но не глубоко, и солим.

Затем переходим непосредственно к процессу жарки.

"Кладем рыбу кожурой вниз на разогретую сковороду вместе с небольшим количеством растительного масла. 👉Несколько секунд нужно подержать филе пальцами или лопаткой, чтобы оно хорошо прижималось к поверхности и не меняло форму. Жарим не среднем огне, пока нижняя часть подрумянится и вы увидите как половина филе начнет белеть – это значит, что нижняя часть уже приготовилась”, – объясняет шеф-повар.

Далее звезда "Мастер Шеф" снимает сковороду с огня, переворачивает филе кожурой вверх и держит рыбу 1,5-2 минуты.

"Если можно так выразиться - рыба приготовлена ​​медиум-вел 😉 Кожа хрустящая и поджаренная. Вторая часть только нежно прогрета. Мясо в середине сочное 👍Перец я не добавляю, потому что белый не люблю, а черный молотый придает рыбе не совсем чистый вид. Такое филе будет смаковать с любым гарниром", - советует Владимир.

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