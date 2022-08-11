Популярна українська продюсер та колишня дружина Потапа Ірина Горова, яка разом із ним обґрунтувала продюсерський центр Mozgi Entertainment, часто ділиться із шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу бізнесвумен показала миле фото та відео зі своєї зустрічі з Надією Дорофєєвою, яку вона продюсує.
На кадрах можна побачити, що Іра та Надя зустрілися у Києві та влаштували теплі посиденьки у вуличному кафе. Перед камерою продюсер позує у стильному образі – темно-зелених штанах, білому топі та джинсуванні, а співачка – у світлих штанах, блузці та теплій бежевій кофті вільного крою. У відео можна побачити, як Горова та Дорофєєва разом співають нову пісню "Різнокольорова.
У підписі до публікації екс-дружина Потапа написала: "Київ дарує мені найрідніших людей, найкращі емоції та наймасштабніші мрії. Люблю кожен день, проведений тут. PS: За секретом, я завжди мріяла співати, але ніколи не виходило.
Шанувальники відразу почали коментувати нову публікацію знаменитості: "Гарні", "Які ж ви класні, дівчатка", "Ви навіть схожі", "Я вас сьогодні зустріла", "Голос Наді неймовірний", "Дует з Пивоваровим просто вогонь", "Надя така мила", "Які милі", "Красуні", "Як сестрички, так схожі".
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